Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол даёт ещё один шанс». Тренер «Арсенала» Артета — о полуфинале Кубка лиги с «Челси»

«Футбол даёт ещё один шанс». Тренер «Арсенала» Артета — о полуфинале Кубка лиги с «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси». Встреча состоится сегодня, 14 января.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ребята очень мотивированы и полны решимости, потому что мы чувствуем, именно там мы хотим быть, нам нужно сделать ещё один шаг, чтобы достичь желаемого, и это наша цель.

Чем больше вовлечён в такие игры, тем лучше, потому что это даёт толчок, это придаёт команде другую энергию. Даёт ощущение, что цель очень и очень близка, это огромная мотивация для всех. Так что мы знаем, что нас отделяют две игры от финала. Нам нужно играть матч за матчем, и первый из них — на «Стэмфорд Бридж».

Футбол даёт ещё один шанс. Мы снова показали очень стабильную игру на этом турнире, теперь нам нужно выбить из турнира ещё одну сильную команду, чтобы выйти в финал, это наша миссия.

Надеюсь, мы извлечём уроки из прошлого года, потому что это было больно, особенно из-за того, как складывались игры, сколько моментов мы упустили, чтобы не пройти дальше, но надеюсь, в этом году мы лучше, надеюсь, и эффективнее», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В прошлом сезоне «Арсенал» проиграл в 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — 0:4 по сумме двух матчей.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета высказался о возвращении Хаверца после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android