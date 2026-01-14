Скидки
Главная Футбол Новости

Франк Артига выступил с заявлением после назначения в «Рубин»

Комментарии

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига выступил с заявлением после назначения в казанский клуб.

«Рубин» – большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь ещё 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьёзный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике.

Хочу поприветствовать болельщиков «Рубина» и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят.

Впереди у команды тренировочные сборы и большой объём работы, поэтому важно качественно провести эту подготовку, чтобы быть хорошо подготовленными ко второй части сезона. Вся работа команды и клуба ведётся в первую очередь для болельщиков. Ждём вас на трибунах и рассчитываем на поддержку», — приводит слова Артиги официальный сайт казанского клуба.

