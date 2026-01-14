Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Бакаев: мы 100% можем бороться за попадание в топ-8 РПЛ

Нападающий «Акрона» Бакаев: мы 100% можем бороться за попадание в топ-8 РПЛ
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о перспективах команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«100 процентов! Сейчас «Акрону» реально бороться за попадание в топ-8 РПЛ. Я думаю, да. Главное — не снижать к себе требований. Как бы там ни шла ситуация — выигрываем или не выигрываем. Больше-больше работать и не останавливаться», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).

Комментарии
