В «Рубине» объяснили, почему выбрали Артигу главным тренером

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин объяснил, почему казанский клуб выбрал испанского специалиста Франка Артигу в качестве нового главного тренера.

«Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечёт ещё больше болельщиков на домашний стадион», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года.

