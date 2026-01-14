«Аякс» объявил о переходе сына Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий Максимилиан Ибрагимович, сын легендарного футболиста Златана Ибрагимовича, стал игроком нидерландского «Аякса». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Аякс» достиг соглашения с Максимилианом Ибрагимовичем и «Миланом» о передаче 19-летнего нападающего в аренду. Договор аренды заключён на шесть месяцев, до конца текущего сезона. Соглашение включает в себя опцию выкупа для «Аякса».

Ибрагимович (Лунд, Швеция, 22 сентября 2006 г.) перешёл из молодёжной академии «Хаммарбю» в молодёжную академию «Милана» в 2022 году. В течение последних шести месяцев правоногий футболист играл за «Милан Футуро», вторую команду, выступающую в итальянской Серии D», — написано в сообщении клуба.