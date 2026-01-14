Скидки
Алексей Попов: у «Рубина» задача быть в тройке, убрать Рахимова сейчас — лучшее решение

Российский экс-футболист Алексей Попов поддержал решение «Рубина» уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил испанец Франк Артига.

«Смысл в смене тренера в «Рубине» существует. Хоть нам и рассказывают, что у команды нет задач, но у «Рубина» всегда задача быть в тройке. То, что делал Рахимов, не способствовало улучшению результативной игры команды. Всё это следствие его провала как тренера. Убирать Рахимова сейчас — лучшее решение.

Если руководство рассматривает тренера, который будет три или четыре года строить команду, то сейчас — самое лучшее время. Он посмотрит команду, игроков и сформирует костяк, на который будет надеяться. Артига в «Химках» ставил прогрессивный футбол. Посмотрим, что будет сейчас. Пока больше сказать нечего», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

