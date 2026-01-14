Скидки
Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор: очень рад возможности поработать с Палмером

Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о полузащитнике Коуле Палмере.

«Думаю, Коул — особенный талант, как Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету и Эстевао. Моя задача — узнать его получше, наладить с ним контакт и понять, как раскрыть его потенциал. Это требует времени. Я очень рад возможности поработать с ним. Самое пугающее в Коуле то, что у него уже есть способности мирового класса, но ему всего 23 года.

У него ещё много чего впереди, были моменты гениальности в матче с «Фулхэмом», когда он вывел Лиама Делапа один на один с вратарём, а также отдал невероятный пас на Педру Нету. Я с нетерпением жду возможности регулярно работать с ним», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

