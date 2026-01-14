Скидки
«Нужно, чтобы были паспортисты». Орлов оценил новичка «Зенита» Дивеева

«Нужно, чтобы были паспортисты». Орлов оценил новичка «Зенита» Дивеева
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил новичка «Зенита» Игоря Дивеева, который перешёл в петербургскую команду из ПФК ЦСКА.

«Дивеев — лучший центральный защитник России. Сейчас нужно постоянно оглядываться на то, чтобы паспортисты были в команде. Не очень приятное слово? Ну а что тут сделаешь? Зато правда!

Какие преимущества у Дивеева? Он футболист высокий, а это — второй этаж. Часто «Зенит» сидит в атаке, но не может добиться успеха. А Дивеев забивает и после стандартов. У него три забитых мяча в этом сезоне. Значит, у него есть чутьё. Ему 26 лет — защитники только начинают вырастать в этом возрасте. Потому что опыт уже приобретён.

Говорят про его травмы, про ахилл. Но, ребята, он прошёл медосмотр. Его посмотрели. Он капитан сборной России», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

