Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Орлов: Лусиано Гонду был вынужден пропускать в состав «Зенита» Соболева из-за паспорта

Орлов: Лусиано Гонду был вынужден пропускать в состав «Зенита» Соболева из-за паспорта
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе аргентинского форварда Лусиано Гонду из «Зенита». Футболист перешёл в московский ПФК ЦСКА.

«Всё было ясно, что это произойдёт. Но я поражаюсь к другому. Лусиано — хороший футболист. Но он же вынужден был пропустить в основной состав Соболева, потому что ему не хватало русского паспорта. Конечно, Лусиано опустил руки. И когда он выходил в конце, не так ярок был, как в начале своих выступлений за «Зенит», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в обратном направлении из ЦСКА в «Зенит» перебрался защитник Игорь Дивеев.

