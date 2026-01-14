Конор Галлахер прошёл медобследование для перехода в «Тоттенхэм» — Джейкобс

Полузащитник Конор Галлахер прошёл медицинский осмотр для завершения перехода в английский «Тоттенхэм Хотспур» из испанского «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Конор Галлахер успешно прошёл медицинское обследование в «Тоттенхэме» и подпишет контракт на 5,5 лет», — написал Джейкобс.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов заплатить € 40 млн за полноценный трансфер игрока.

В текущем сезоне испанской Примеры 25-летний Конор Галлахер провёл 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету англичанина шесть игр и один гол в Лиге чемпионов.