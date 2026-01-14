Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Рубина»: надеюсь, опыт работы в «Барселоне» поможет Артиге

Президент «Рубина»: надеюсь, опыт работы в «Барселоне» поможет Артиге
Комментарии

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о новом главном тренере казанцев Франке Артиге.

«Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звёзд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года.

Материалы по теме
В «Рубине» объяснили, почему выбрали Артигу главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android