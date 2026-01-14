Президент «Рубина»: надеюсь, опыт работы в «Барселоне» поможет Артиге

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о новом главном тренере казанцев Франке Артиге.

«Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звёзд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года.