Гурцкая предположил, как изменятся результаты «Рубина» при Франке Артиге

Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как изменятся результаты казанского «Рубина» при новом главном тренере команды Франке Артиге. Ранее «Рубин» расстался с Рашидом Рахимовым, о назначении Артиги объявили сегодня.

— Ты против этого назначения?
— Ну, оно мне… Слушай, моего мнения никто не спрашивал.

— Ты считаешь, что лучше не станет? Я спрашиваю.
— Я считаю, что да. Точно не будет лучше.

— Станет хуже?
— 100% будет хуже. Учитывая, что в команде много сербов, албанцев, выходцев из Балкан… Тяжело управляемых ребят. То есть там не так много испанцев. Что вот он делал в «Химках»? Там было много латиноамериканцев, он им бросал мяч, на откуп. Когда у тебя много сербов в команде… — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

