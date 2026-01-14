Батраков: безумно хочу поднять кубок с «Локомотивом» и буду прикладывать максимум усилий

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о желании выиграть трофей в составе клуба.

— Александр Головин раньше говорил, что не уедет из ЦСКА, пока не выиграет трофей. У тебя есть похожая история?

— Прямо такой — что пока не выиграю, не уеду, — наверное, нет. Я безумно хочу поднять кубок с «Локомотивом» и буду прикладывать максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков, которые уже заждались трофеев.

— Ты ставишь перед собой цель выиграть трофей уже в этом сезоне?

— Если перед собой не ставить целей, то какой смысл вообще играть и развиваться? Конечно, я хочу выиграть кубок и чемпионат. Для «Локомотива» других целей и быть не должно, — приводит слова Батракова «Советский спорт».