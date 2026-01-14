Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков: безумно хочу поднять кубок с «Локомотивом» и буду прикладывать максимум усилий

Батраков: безумно хочу поднять кубок с «Локомотивом» и буду прикладывать максимум усилий
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о желании выиграть трофей в составе клуба.

— Александр Головин раньше говорил, что не уедет из ЦСКА, пока не выиграет трофей. У тебя есть похожая история?
— Прямо такой — что пока не выиграю, не уеду, — наверное, нет. Я безумно хочу поднять кубок с «Локомотивом» и буду прикладывать максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков, которые уже заждались трофеев.

— Ты ставишь перед собой цель выиграть трофей уже в этом сезоне?
— Если перед собой не ставить целей, то какой смысл вообще играть и развиваться? Конечно, я хочу выиграть кубок и чемпионат. Для «Локомотива» других целей и быть не должно, — приводит слова Батракова «Советский спорт».

Материалы по теме
Алексей Батраков — лучший футболист 2025 года по версии журнала «Футбол»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android