Сенегал — Египет: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:00

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Египта. Команды будут играть на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пьером Атчо (Габон). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Победителем прошлого розыгрыша Кубка африканских наций стала сборная Кот-д'Ивуара, в финале турнира 2023 года обыграв Нигерию со счётом 2:1.