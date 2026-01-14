Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сенегал — Египет: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:00

Сенегал — Египет: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:00
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Египта. Команды будут играть на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пьером Атчо (Габон). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Сенегал
Не начался
Египет
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Победителем прошлого розыгрыша Кубка африканских наций стала сборная Кот-д'Ивуара, в финале турнира 2023 года обыграв Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
