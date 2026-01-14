Кирьяков: если бы «Локомотив» рассчитывал на Баринова, смог бы его удержать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Баринов хотел уйти. «Локомотив» делал предложения, может, финансовая составляющая не подошла. Но для Дмитрия это очередной вызов. Он много лет играл за «Локомотив». Хотелось чего-то нового. ЦСКА — команда с амбициями. У них молодой подбор игроков. Команда его захотела, сам Баринов был не против, финансовая составляющая — всё сошлось. Но слухи ходили давно. Если бы «Локомотив» рассчитывал на Баринова, смог бы его удержать. Пытались, но поняли, что нет в этом смысла. Игрок склонялся к решению покинуть клуб», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.