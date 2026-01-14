Созин: убрать Рахимова и назначить Артигу — конвульсия «Рубина» и чистое вредительство

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о новом главном тренере «Рубина» Франке Артиге. Ранее казанцы расстались с Рашидом Рахимовым, о назначении Артиги объявили сегодня.

«У меня ноль объяснений отставки Рахимова. Их просто нет. Окей, теоретически я могу представить, что у Рахимова и руководства «Рубина» был конфликт. Поругались, не сошлись во взглядах. Может, там были претензии к тренерам по футболу, говорили про продление Даку и трансферы. Теоретически такое возможно. Но разве у «Рубина» плохие результаты? Они идут седьмыми! Рахимов максимум из этой команды выжимает! Может, тут могло повлиять успешное выступление «Балтики»: клуб с меньшим бюджетом идёт выше. Но то же «Динамо», например, ниже. На это там смотрят?

Убрать Рахимова и назначить Артигу – это просто конвульсия «Рубина», чистое вредительство. Клуба с большой историей, который выигрывал чемпионат России, обыгрывал европейские гранды. Будто бы назло это всё делается. Если Артига займёт с «Рубином» девятое место и ниже – руководство клуба должно уйти в отставку. Потому что оно распишется в вредительстве собственному клубу. За такие шаги должна быть ответственность», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».