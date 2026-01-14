Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: убрать Рахимова и назначить Артигу — конвульсия «Рубина» и чистое вредительство

Созин: убрать Рахимова и назначить Артигу — конвульсия «Рубина» и чистое вредительство
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о новом главном тренере «Рубина» Франке Артиге. Ранее казанцы расстались с Рашидом Рахимовым, о назначении Артиги объявили сегодня.

«У меня ноль объяснений отставки Рахимова. Их просто нет. Окей, теоретически я могу представить, что у Рахимова и руководства «Рубина» был конфликт. Поругались, не сошлись во взглядах. Может, там были претензии к тренерам по футболу, говорили про продление Даку и трансферы. Теоретически такое возможно. Но разве у «Рубина» плохие результаты? Они идут седьмыми! Рахимов максимум из этой команды выжимает! Может, тут могло повлиять успешное выступление «Балтики»: клуб с меньшим бюджетом идёт выше. Но то же «Динамо», например, ниже. На это там смотрят?

Убрать Рахимова и назначить Артигу – это просто конвульсия «Рубина», чистое вредительство. Клуба с большой историей, который выигрывал чемпионат России, обыгрывал европейские гранды. Будто бы назло это всё делается. Если Артига займёт с «Рубином» девятое место и ниже – руководство клуба должно уйти в отставку. Потому что оно распишется в вредительстве собственному клубу. За такие шаги должна быть ответственность», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Созин: буду верить, что Карседо в «Спартаке» пойдёт по пути Челестини, а не Абаскаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android