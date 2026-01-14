Алексей Батраков рассказал, как начал встречаться с футболисткой Ириной Подшибякиной

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о начале отношений с бывшей футболисткой Ириной Подшибякиной.

— Не секрет, что ты в отношениях. Расскажи, как у тебя с твоей девушкой случилась искра? Как поняли, что нашли друг друга?

— Ещё в тот момент Ира занималась в тренажёрном зале, когда восстанавливалась после травмы. Часто её видел, и в какой-то момент она мне понравилась: начали общаться потихоньку, и всё сложилось хорошо.

— Нестандартная ситуация, когда в молодом возрасте футболисты находят спутницу жизни. Чувствуешь по характеру, что тебе комфортнее быть в отношениях, чем без них?

— Отношения — это какие-то обязанности, в какой-то мере дисциплина. Это мне помогает и вне поля тоже: я понимаю, что у меня есть обязанности по дому, и это меня как-то держит в тонусе. Мне так комфортно. Кому-то в моём возрасте хочется погулять, но мне уже особо не хочется, — приводит слова Батракова «Советский спорт».