Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Созин — о «Рубине»: мы уже выкупаем тренеров с Кипра и Анголы. Что дальше — Гибралтар?!

Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал руководство казанского «Рубина» за решение назначить Франка Артигу главным тренером команды.

«Если бы в руководстве «Рубина» захотели сделать шаг вперёд, взять тренера более заслуженного, который сразу даст результат – этот шаг можно было бы понять. Но Артига? Выкупать тренера из Анголы?! Вдумайтесь: российского тренера, выжимающего максимум из команды, раскрывшего новых игроков и выведшего команду в РПЛ из Первой лиги, меняют на испанского тренера из Анголы. Ещё и платят за это деньги! Это просто вредительство. Мы выкупаем тренеров с Кипра, теперь из Анголы. Что дальше, Гибралтар?!» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Официально
«Рубин» объявил о назначении Франка Артиги главным тренером
