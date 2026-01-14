Скидки
Бывший российский легионер «Пафоса» охарактеризовал Хуана Карседо как тренера и человека

Бывший нападающий «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо как тренера и человека. Ранее испанский специалист возглавлял «Пафос».

«До Хуана Диаса, который сейчас тренирует «Родину», у меня была возможность поработать с тремя испанскими тренерами, и каждый был не похож друг на друга. Сальгадо как специалиста я узнать не успел — только как человека: хороший, добрый мужик. Бадиа из «Акритаса» интересный тренер, но со мной практически не разговаривал. А у Карседо и профессиональные, и человеческие качества оказались на высоте. Я сразу понял, что это очень качественный специалист.

С одной стороны — ему важны эмоции. На тренировках он часто повторял: «Больше страсти, эмоций!» Даже на теориях было видно, как человек горит игрой. С другой — Карседо внимателен к мелочам. Например, он тратил много времени, объясняя нам, как правильнее блокировать удары, как лучше держать соперников в своей штрафной. За счёт этих и других нюансов мы часто выигрывали и мало пропускали.

При всей своей эмоциональности Карседо очень дружелюбно, по-доброму общался с командой. Никогда не «пихал» кому-то конкретно на разборах, чтобы не обидеть, а разбирал эпизод в целом, чтобы исключить эту ошибку в дальнейшем. Карседо старался держать коллектив на позитиве и очень расстраивался, если игроки ссорились на тренировке или могли огрызнуться на тренера. Он разговаривал со всеми футболистами. Но ругаться с ним я бы не советовал. Один футболист не явился на тренировку — обиделся, что его не выпускали на поле. Больше этого игрока в команде не было», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

