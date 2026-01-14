Генич определил главного героя «Зенита» по итогам первой части сезона РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич определил главного героя санкт-петербургского «Зенита» по итогам первой части текущего сезона Мир РПЛ. По словам Генича, такого звания достоин председатель правления клуба Константин Зырянов.

— «Зенит». Кто же герой?

— Наверное, Константин Зырянов.

— Отметь, пожалуйста, главные вещи, которые изменились при Константине Зырянове.

— Ну, во-первых… Я так понимаю, что сложно прийти на место Александра Ивановича Медведева. Пу-пу-пу-пу-пум… Можно кого угодно с поля выделять, но, мне кажется, героев на поле или там в игре у «Зенита» немного. Я говорю, что мне хочется выделить Зырянова просто потому, что [произошли] изменения внутри клуба, и да, авансом… Константин Георгиевич пошёл на это место. Возможно, конечно, это была ситуация, когда нельзя было отказаться, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».