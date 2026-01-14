Скидки
Главная Футбол Новости

На Зимнем Кубке РПЛ разрешат замену удалённого игрока, но есть ряд условий

На Зимнем Кубке РПЛ разрешат замену удалённого игрока, но есть ряд условий
Комментарии

Обнародован регламент WINLINE зимнего Кубка РПЛ. В нём есть несколько нестандартных правил. Согласно одному из них, команды смогут проводить замену удалённого футболиста.

Однако отмечается, что замена после удаления будет доступна лишь в том случае, если футболист получил красную карточку по следующим причинам:

  • получение второго предупреждения в одном матче;
  • лишение соперника гола или явной возможности забить гол, умышленно играя рукой в мяч
    (кроме вратаря в пределах своей штрафной площади);
  • лишение соперника гола или явной возможности забить гол, неумышленно играя рукой в мяч
    за пределами собственной штрафной площади;
  • лишение соперника гола или явной возможности забить гол соперника, чьё общее движение
    направлено к воротам нарушившего правила игрока, с помощью нарушения, наказуемого
    штрафным/свободным ударом.

Отмечается, что замена удалённого по другим причинам футболиста не будет разрешена.

