На Зимнем Кубке РПЛ разрешат замену удалённого игрока, но есть ряд условий
Обнародован регламент WINLINE зимнего Кубка РПЛ. В нём есть несколько нестандартных правил. Согласно одному из них, команды смогут проводить замену удалённого футболиста.
Однако отмечается, что замена после удаления будет доступна лишь в том случае, если футболист получил красную карточку по следующим причинам:
- получение второго предупреждения в одном матче;
- лишение соперника гола или явной возможности забить гол, умышленно играя рукой в мяч
(кроме вратаря в пределах своей штрафной площади);
- лишение соперника гола или явной возможности забить гол, неумышленно играя рукой в мяч
за пределами собственной штрафной площади;
- лишение соперника гола или явной возможности забить гол соперника, чьё общее движение
направлено к воротам нарушившего правила игрока, с помощью нарушения, наказуемого
штрафным/свободным ударом.
Отмечается, что замена удалённого по другим причинам футболиста не будет разрешена.
