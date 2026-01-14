На Зимнем Кубке РПЛ разрешат замену удалённого игрока, но есть ряд условий

Обнародован регламент WINLINE зимнего Кубка РПЛ. В нём есть несколько нестандартных правил. Согласно одному из них, команды смогут проводить замену удалённого футболиста.

Однако отмечается, что замена после удаления будет доступна лишь в том случае, если футболист получил красную карточку по следующим причинам:

получение второго предупреждения в одном матче;

лишение соперника гола или явной возможности забить гол, умышленно играя рукой в мяч

(кроме вратаря в пределах своей штрафной площади);

(кроме вратаря в пределах своей штрафной площади); лишение соперника гола или явной возможности забить гол, неумышленно играя рукой в мяч

за пределами собственной штрафной площади;

за пределами собственной штрафной площади; лишение соперника гола или явной возможности забить гол соперника, чьё общее движение

направлено к воротам нарушившего правила игрока, с помощью нарушения, наказуемого

штрафным/свободным ударом.

Отмечается, что замена удалённого по другим причинам футболиста не будет разрешена.