39-летняя Эльвира Тодуа объявила об уходе из ЦСКА

39-летний голкипер Эльвира Тодуа в социальных сетях сообщила об уходе из московского ЦСКА.

«Дорогой ЦСКА и самые преданные болельщики. Иногда слова даются сложнее, чем самые тяжёлые матчи…

Мой путь в ЦСКА подошёл к концу…

Хочу сказать искренние слова благодарности Дмитрию Вадимовичу Саблину. Спасибо за возможность пройти этот путь в красно-синих цветах, за доверие и за вклад в развитие женского футбола. Этот этап навсегда останется в моей памяти с благодарностью и уважением! Спасибо всем тренерам и всему штабу, с кем когда-либо посчастливилось работать — за веру, поддержку и терпение.

Это были не просто 20 лет в клубе — это была целая жизнь… Эмоции, слёзы, радость побед, боль поражений, вера друг в друга и бесконечная любовь к игре. ЦСКА стал для меня домом! Спасибо клубу за доверие и возможность быть частью этой истории!

Особые слова — вам, болельщики — друзья! Вы были с нами в любую погоду, на каждом стадионе, в каждом матче. Ваша вера, энергия и любовь ощущались всегда! Спасибо за поддержку, за эмоции, за атмосферу, которую невозможно забыть!

Я ухожу, но часть меня навсегда остаётся здесь — в этих цветах, в этих воспоминаниях, в этих моментах! До новых встреч. С любовью, ваша Эльвира Тодуа.

P.S. И помните, что вы самые лучшие болельщики в мире! (с)», — написала Тодуа.