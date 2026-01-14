Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
На Зимнем Кубке РПЛ судьи будут обязаны давать послематчевые интервью

Комментарии

Обнародован регламент WINLINE зимнего Кубка РПЛ. В нём есть несколько нестандартных правил. Согласно одному из них, арбитры будут обязаны давать послематчевые интервью, на которых будут отвечать на вопросы по ключевым решениям.

«Статья 8.10. В течение 15 (Пятнадцати) минут после окончания Матча, Судья по согласованию с
Департаментом судейства РФС должен ответить на вопросы в зоне для проведения флеш-интервью», — сказано в регламенте турнира.

WINLINE зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В текущем году в Кубке примут участие «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА.

