На Зимнем Кубке РПЛ судьи будут обязаны давать послематчевые интервью

Обнародован регламент WINLINE зимнего Кубка РПЛ. В нём есть несколько нестандартных правил. Согласно одному из них, арбитры будут обязаны давать послематчевые интервью, на которых будут отвечать на вопросы по ключевым решениям.

«Статья 8.10. В течение 15 (Пятнадцати) минут после окончания Матча, Судья по согласованию с

Департаментом судейства РФС должен ответить на вопросы в зоне для проведения флеш-интервью», — сказано в регламенте турнира.

WINLINE зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В текущем году в Кубке примут участие «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА.