Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Сергей Кирьяков: сомневаюсь, что Карседо в «Спартаке» сможет что-то сделать

Сергей Кирьяков: сомневаюсь, что Карседо в «Спартаке» сможет что-то сделать
Комментарии

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером московского «Спартака».

«Сколько в «Спартак» приходило тренеров с опытом и без, а результат был один. Только время покажет, насколько правильно было назначать испанца. Я сомневаюсь, что Карседо что-то сможет сделать. «Спартак» принципиально не смотрит в сторону российских специалистов. Это их позиция. Спортивный отдел возглавляют иностранцы. Грустновато. Может, стоило дать шанс нашему тренеру. Жалко смотреть, но время покажет. Мы столько примеров видели, когда приезжали иностранцы. Думаю, ничего хорошего не будет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

