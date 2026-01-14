Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая: Юрий Жирков — это всё что угодно, только не футбольный тренер

Футбольный агент Тимур Гурцкая скептически отнёсся к назначению Юрия Жиркова тренером московского «Динамо». Ранее бело-голубые объявили, что Жирков вошёл в штаб главного тренера Ролана Гусева. Сам Гусев при этом утверждён в своей должности только до конца текущего сезона.

«Юрий отличный парень. Отличный! Очень добрый, воспитанный. Но он всё что угодно, только не футбольный тренер. Он даже никогда не появляется на футболе. За все эти годы, как он закончил играть», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

