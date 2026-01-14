Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» показало вступительную речь Ролана Гусева перед началом сборов

«Динамо» показало вступительную речь Ролана Гусева перед началом сборов
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало видео, на котором запечатлена речь главного тренера Ролана Гусева перед началом первого учебно-тренировочного зимнего сбора в ОАЭ.

«Вступительная речь Ролана Гусева и первые слова тренера по физподготовке Агустина Киильяборда команде», — написано в сообщении.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо».

На первом сборе «Динамо» сыграет с китайскими «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн» 23 и 26 января соответственно.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).

Материалы по теме
Как «Динамо» меняется в межсезонье. Жирков и Шаронов пришли, Бабаев уходит, а что ещё?
Как «Динамо» меняется в межсезонье. Жирков и Шаронов пришли, Бабаев уходит, а что ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android