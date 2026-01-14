Экс-игрок «Пафоса»: искренне счастлив за Карседо — он заслужил этот шанс в «Спартаке»!

Бывший нападающий «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака». Испанский тренер до недавнего времени возглавлял кипрскую команду.

«Карседо сделал «Пафос» намного сильнее. При нём клуб выиграл Кубок Кипра и попал в Лигу конференций. На тот момент это считалось огромным достижением. Летом я следил за квалификацией ЛЧ и очень хотел, чтобы «Пафос» вышел в групповой этап. Был рад, когда это случилось, но для меня это не стало сенсацией. Я верил в команду. Клуб и тренер полностью этот успех заслужили. Уже в группе немного удивила победа над «Вильярреалом», остальные результаты — нет.

Когда узнал, что Хуан возглавит «Спартак», удивления — прямо вау — не испытал. Я даже больше удивился, почему он перешёл: мы-то в еврокубках не играем, а «Пафос» — в Лиге чемпионов. Но чисто по-человечески я очень рад за него. Он достоин этого вызова и как тренер, и как человек. Честно, я искренне счастлив за них всех. Они заслужили этот шанс. Я написал ему, поздравил с назначением. Карседо ответил, поблагодарил», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.