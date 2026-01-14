Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Абдусаламов рассказал, как провёл два матча под руководством звезды «Реала»
Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов рассказал, как провёл два матча под руководством звезды «Реала».

«Ещё на сборе «Родины» в Дубае меня познакомили с Мичелом Сальгадо. Конечно, я знал о его прошлом в мадридском «Реале» и сборной Испании. В «Пафосе» он занимал пост спортивного директора. Сальгадо похвалил меня: «Молодец, неплохо играешь. Следим за тобой — продолжай в том же духе». Мне даже повезло сыграть пару матчей под его руководством. Весной 2022 года он временно подменил уволенного тренера и выделил мне игровые минуты. После одного из матчей его помощник подошёл, приобнял и сказал: «Ты хороший футболист — поработаем над твоими качествами в следующем сезоне». К сожалению, не сложилось.

Летом «Пафос» принял другой тренер [Хеннинг Берг], а меня отдали в аренду в «Акритас». Это был ужасный сезон! С тренерами коннект не сложился, я очень мало играл и капитально подсел морально. Настолько плохо мне было, что всерьёз думал бросить футбол. Еле дотянул до конца сезона», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

