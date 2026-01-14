Игрок «Родины» Абдусаламов рассказал, как провёл два матча под руководством звезды «Реала»

Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов рассказал, как провёл два матча под руководством звезды «Реала».

«Ещё на сборе «Родины» в Дубае меня познакомили с Мичелом Сальгадо. Конечно, я знал о его прошлом в мадридском «Реале» и сборной Испании. В «Пафосе» он занимал пост спортивного директора. Сальгадо похвалил меня: «Молодец, неплохо играешь. Следим за тобой — продолжай в том же духе». Мне даже повезло сыграть пару матчей под его руководством. Весной 2022 года он временно подменил уволенного тренера и выделил мне игровые минуты. После одного из матчей его помощник подошёл, приобнял и сказал: «Ты хороший футболист — поработаем над твоими качествами в следующем сезоне». К сожалению, не сложилось.

Летом «Пафос» принял другой тренер [Хеннинг Берг], а меня отдали в аренду в «Акритас». Это был ужасный сезон! С тренерами коннект не сложился, я очень мало играл и капитально подсел морально. Настолько плохо мне было, что всерьёз думал бросить футбол. Еле дотянул до конца сезона», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.