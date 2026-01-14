Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
«Чудо-тренер». Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Хуана Карседо главным тренером московского «Спартака». Ранее испанский специалист работал в кипрском «Пафосе».

«Уже в который раз подряд
В Москву приехал чудо-тренер, говорят.
А мы на это скажем снова:
«В «Спартак» помощником поставьте Мостового», — сказал Мостовой в опубликованном в его телеграм-канале видео.

«Спартак» после первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде в начале марта.

Комментарии
