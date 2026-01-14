Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Причину не разглядел». Ринат Билялетдинов — об отставке Рахимова из «Рубина»

«Причину не разглядел». Ринат Билялетдинов — об отставке Рахимова из «Рубина»
Комментарии

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского клуба.

«Об отставке Рахимова разговоры шли, но для меня, как и для многих, это стало неожиданностью. Основную причину я не разглядел, для этого надо понимать, какую задачу ставили. Поначалу казалось, «Рубин» может взлететь, но сейчас седьмое место. Оказалось недостаточно резерва, тут можно предъявить претензию, что это не предусмотрели. Спад присущ любой команде, но новостью стал вылет из Кубка от Тулы, к тому же была серия без побед. Красивая игра или нет, хороший результат это перекроет.

Читал слова Рахимова про необходимость усиления, тогда это камень в огород нынешнего состава. Но такое скажет любой тренер, это не повод принимать кардинальные решения. Наверное, получился комплекс проблем, потому что провалов не было. Команда у Рахимова была упёртая, обученная, гнула свою линию, была грамотно построенная оборона», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Созин — о «Рубине»: мы уже выкупаем тренеров с Кипра и Анголы. Что дальше — Гибралтар?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android