Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший российский легионер «Пафоса» рассказал, какие правила ввёл в команде Карседо

Бывший российский легионер «Пафоса» рассказал, какие правила ввёл в команде Карседо
Комментарии

Бывший нападающий «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов рассказал о тренерском почерке экс-наставника кипрской команды Хуана Карседо, который накануне возглавил московский «Спартак». Он подписал с красно-белыми контракт сроком до 2028 года.

«Карседо подтянул не только игру в обороне, но и дисциплину в коллективе, коммуникацию. На завтрак, обед, ужин у него все должны были приходить и уходить вместе, одновременно. Телефоном в ресторане нельзя было пользоваться. По мнению тренера, такие моменты сплачивали коллектив», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Чудо-тренер». Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android