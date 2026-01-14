Бывший российский легионер «Пафоса» рассказал, какие правила ввёл в команде Карседо

Бывший нападающий «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов рассказал о тренерском почерке экс-наставника кипрской команды Хуана Карседо, который накануне возглавил московский «Спартак». Он подписал с красно-белыми контракт сроком до 2028 года.

«Карседо подтянул не только игру в обороне, но и дисциплину в коллективе, коммуникацию. На завтрак, обед, ужин у него все должны были приходить и уходить вместе, одновременно. Телефоном в ресторане нельзя было пользоваться. По мнению тренера, такие моменты сплачивали коллектив», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.