Абдусаламов: увидимся с Карседо в Дубае, а потом, надеюсь, в Москве и Премьер-Лиге

Бывший нападающий «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов, ныне выступающий за «Родину», высказался о возможной встрече с экс-наставником кипрской команды Хуаном Карседо, который недавно возглавил «Спартак».

«На сборах в Дубае «Родина» будет жить в одном отеле со «Спартаком». Прошлой зимой постоянно со Станковичем пересекались. Думаю, уже там мы с Карседо и его помощниками увидимся, а после обязательно где-нибудь в Москве встретимся. Знаю, что испанцы любят морепродукты, я — тоже, поэтому посоветовал бы им один рыбный ресторанчик здесь. Надеюсь, и в Премьер-Лиге с ними в этом году сыграем — перед «Родиной» стоит такая задача. Это наша мечта», — рассказал Абдусаламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

