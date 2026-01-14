Орлов — о Соболеве: есть паспортисты, которые не тянут, но выходят

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве. Он считает, что нападающий по уровню не соответствует основному составу «Зенита». При этом эксперт подчеркнул бойцовские качества и характер Соболева.

«Есть паспортисты, которые не тянут, но выходят. Тот же Соболев — это не игрок для основного состава «Зенита», который борется за чемпионство. Но он нужен всё равно, чтобы выходил на замену. Характер есть, он боец. Но самое обидно, что, по статистике, он играет [за «Зенит»] хуже, чем в московском «Спартаке», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».