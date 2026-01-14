«Крылья Советов» объявили о прекращении арендного соглашения с ЦСКА по Гайчу

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила, что договорились с ЦСКА о прекращении арендного соглашения по нападающему Адольфо Гайчу. Форвард выступал за «Крылья» с августа 2025-го.

«Адольфо Гайч покидает «Крылья Советов». Футбольные клубы «Крылья Советов» и ЦСКА достигли договорённости о прекращении аренды аргентинского нападающего Адольфо Гайча. ПФК «Крылья Советов» благодарит Адольфо и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев».

Действующий контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.