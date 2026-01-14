Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили о прекращении арендного соглашения с ЦСКА по Гайчу

«Крылья Советов» объявили о прекращении арендного соглашения с ЦСКА по Гайчу
Комментарии

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила, что договорились с ЦСКА о прекращении арендного соглашения по нападающему Адольфо Гайчу. Форвард выступал за «Крылья» с августа 2025-го.

«Адольфо Гайч покидает «Крылья Советов». Футбольные клубы «Крылья Советов» и ЦСКА достигли договорённости о прекращении аренды аргентинского нападающего Адольфо Гайча. ПФК «Крылья Советов» благодарит Адольфо и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев».

Действующий контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Крылья Советов» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android