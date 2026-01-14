Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов рассказал, как изменится «Рубин» с приходом Артиги

Ринат Билялетдинов рассказал, как изменится «Рубин» с приходом Артиги
Комментарии

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказал мнение, как изменится казанский «Рубин» с приходом испанского специалиста Франка Артиги.

«Потенциально Артига может поднять «Рубин» выше седьмого места, но это в потенциале мог сделать и Рахимов. С Франком я работал в «Химках». У нас был контакт, он нормальный, коммуникабельный человек с хорошим окружением, вопросов не возникало. Не было надменности и высокомерия.

В «Рубине» с ним будет перестроение. Отталкиваясь от «Химок» — были на флангах Руденко и Бакаев, Заболотный, но важнейшим компонентом был Лукас Вера. Будет ли в «Рубине» такой же игрок, как Вера? Поищет на трансферном рынке, пожелания у него точно будут. Но они были и у Рахимова. Сейчас появятся игроки под новый футбол. Будет ли играть Даку в стиле Заболотного? Сомневаюсь, Даку гораздо эффективнее в плане реализации и не хуже ведёт игру вверху. Тут уже Артига будет перестраиваться. Думаю, будет ослаблена линия защиты — четыре защитника вместо пятерых. Раньше «Рубин» отличался контратаками, а «Химки» Артиги предпочитали владение мячом. Если игра перестроится, игроки добавятся, могут и подтянуться повыше в таблице», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
В «Рубине» объяснили, почему выбрали Артигу главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android