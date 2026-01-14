Мостовой оценил чемпионские перспективы ЦСКА с приходом Баринова и Гонду

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о чемпионских амбициях ПФК ЦСКА после подписания Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Лусиано Гонду из «Зенита».

«Когда Гонду пришёл в «Зенит», о нём никто особенно не слышал. Но парень пришёл и как начал забивать в первых играх! Он за первый отрезок сезона тогда забил мячей пять-шесть. И «Зенит» всё равно тогда не стал чемпионом.

Преждевременно говорить о том, что ЦСКА с приходом Баринова и Гонду сможет бороться за чемпионство. Выводы будем делать в конце сезона. Если ЦСКА сможет стать чемпионом, тогда будем говорить: «Как здорово!» Не сможет? Ничего страшного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.