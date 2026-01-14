Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: мне смешно, что Артига вернулся в «Рубин» из какого-то ангольского чемпионата

Мостовой: мне смешно, что Артига вернулся в «Рубин» из какого-то ангольского чемпионата
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на назначение Франка Артиги главным тренером казанского «Рубина». Ранее Артига работал с «Родиной», подмосковными «Химками» и в ангольском клубе «Петру Атлетику».

«Мне смешно, что Артига вернулся в «Рубин» из какого-то ангольского чемпионата. Уже до смешного доходит (смеётся). Наш чемпионат и наш футбол всех привлекают, что такие люди, как Артига, появляются, пропадают, потом опять всплывают. Это вообще класс! Особенно для журналистов (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Рубин» объявил об отставке Рашида Рахимова.

Материалы по теме
«Чудо-тренер». Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android