Мостовой: мне смешно, что Артига вернулся в «Рубин» из какого-то ангольского чемпионата

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на назначение Франка Артиги главным тренером казанского «Рубина». Ранее Артига работал с «Родиной», подмосковными «Химками» и в ангольском клубе «Петру Атлетику».

«Мне смешно, что Артига вернулся в «Рубин» из какого-то ангольского чемпионата. Уже до смешного доходит (смеётся). Наш чемпионат и наш футбол всех привлекают, что такие люди, как Артига, появляются, пропадают, потом опять всплывают. Это вообще класс! Особенно для журналистов (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Рубин» объявил об отставке Рашида Рахимова.