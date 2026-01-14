Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте организации. О причинах такого решения не сообщается. Запрет на южан был наложен накануне, 13 января.

Фото: Официальный сайт ФИФА

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 21 набранное очко. В матче 19-го тура РПЛ команда Джонатана Альбы сыграет с «Краснодаром» на выезде в конце февраля.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».