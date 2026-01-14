Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте организации. О причинах такого решения не сообщается. Запрет на южан был наложен накануне, 13 января.

Фото: Официальный сайт ФИФА

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 21 набранное очко. В матче 19-го тура РПЛ команда Джонатана Альбы сыграет с «Краснодаром» на выезде в конце февраля.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

Материалы по теме
Официально
Главный тренер «Ростова-2» Александр Аброскин стал помощником Заура Тедеева в «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android