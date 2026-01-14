«Локомотив» сообщил о возвращении Александра Родионова

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что работу в клубе в должности старшего врача начал Александр Родионов, который вошёл в медицинский штаб, возглавляемый главврачом Игорем Калюжным.

«Александр Владимирович — выпускник Нижегородской государственной медицинской академии. Работал в академии футбола Нижнего Новгорода, затем в футбольных клубах «Нижний Новгород» и «Волга». В 2011 году присоединился к московскому «Локомотиву» и проработал в нашем клубе два года. После этого Александр Родионов возглавлял медицинские штабы в грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»), мини-футбольном «Норильском никеле», алма-атинском «Кайрате» и московском «Динамо». Также Родионов занимал позиции врача молодёжной сборной России по футболу. Является членом Медицинского комитета РФС и членом Медицинского совета при президенте РПЛ.

К должности старшего врача в главной команде «Локо» Александр Владимирович приступил уже на нынешнем сборе. Желаем плодотворной работы и отсутствия травм у наших футболистов. С возвращением!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».