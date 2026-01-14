Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сообщил о возвращении Александра Родионова

«Локомотив» сообщил о возвращении Александра Родионова
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что работу в клубе в должности старшего врача начал Александр Родионов, который вошёл в медицинский штаб, возглавляемый главврачом Игорем Калюжным.

«Александр Владимирович — выпускник Нижегородской государственной медицинской академии. Работал в академии футбола Нижнего Новгорода, затем в футбольных клубах «Нижний Новгород» и «Волга». В 2011 году присоединился к московскому «Локомотиву» и проработал в нашем клубе два года. После этого Александр Родионов возглавлял медицинские штабы в грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»), мини-футбольном «Норильском никеле», алма-атинском «Кайрате» и московском «Динамо». Также Родионов занимал позиции врача молодёжной сборной России по футболу. Является членом Медицинского комитета РФС и членом Медицинского совета при президенте РПЛ.

К должности старшего врача в главной команде «Локо» Александр Владимирович приступил уже на нынешнем сборе. Желаем плодотворной работы и отсутствия травм у наших футболистов. С возвращением!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Материалы по теме
Кирьяков: если бы «Локомотив» рассчитывал на Баринова, смог бы его удержать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android