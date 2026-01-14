Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
23:00 Мск
Хуан Карседо — о «Спартаке»: сделаем всё, чтобы завоевать новые трофеи

Новоиспечённый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил, что его тренерский штаб постарается сделать всё возможное, чтобы красно-белые добивались успеха и выигрывали трофеи. Прежде Карседо работал в кипрском «Пафосе», а также был помощником Унаи Эмери в «Спартаке».

— Обычно мы говорим «Добро пожаловать!», но в вашем случае уместнее сказать «С возвращением!»
— Мне по-настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. С нетерпением ждём начала сборов. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем всё, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха.

— Вы познакомились со стадионом, музеем, тренировочной базой. 14 лет назад ничего этого у «Спартака» не было.
— Я очень впечатлён! Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии. И сейчас мы видим его масштаб, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

