Хуан Карседо: Унаи Эмери пожелал мне успеха в «Спартаке»

Комментарии

Новоиспечённый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал, что поддерживает связь с Унаи Эмери. Карседо был помощником Эмери, когда испанский специалист возглавлял «Спартак».

— Вы по-прежнему близко общаетесь с Эмери?
— Да, он написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в «Спартаке». Я, в свою очередь, пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с «Астон Виллой». Сегодня Унаи — большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе. Но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках.

Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдёт, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

