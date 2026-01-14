Мостовой: уход Баринова — имиджевая потеря для «Локомотива», но всё упирается в деньги

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА.

«На данный момент уход Баринова — имиджевая потеря для «Локомотива». Потом, если «Локо» окажется выше ЦСКА, никто не будет говорить, что это серьёзная потеря, как часто бывает. Деньги никто не отменял. Деньги играют важнейшую роль в сегодняшней жизни любого футболиста и человека.

Когда кто-то начинает говорить про флаг, эмблему клуба и ещё что-то… Ребят, всё упирается в деньги! Почему не договорились? Наверное, Баринов хотел больше, а ему не могли дать этого. Времена, когда футболисты играли за флаг и эмблему, ушли давным-давно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.