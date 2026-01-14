Представитель Батракова назвал европейскую лигу, которая больше всего подходит Алексею

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв заявил, что по стилистике испанский чемпионат подходит игроку больше других европейских лиг.

«Испанский чемпионат, как нам кажется, по стилистике Алексею подходит больше других европейских», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в € 25 млн.