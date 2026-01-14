В «Ростове» объяснили, с чем связан запрет ФИФА на регистрацию новых игроков

«Ростов» в телеграм-канале опубликовал заявление по поводу запрета от ФИФА регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон.

«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.

Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил.

Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — написано в сообщении.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).