В «Ростове» объяснили, с чем связан запрет ФИФА на регистрацию новых игроков
«Ростов» в телеграм-канале опубликовал заявление по поводу запрета от ФИФА регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон.
«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.
Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил.
Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — написано в сообщении.
«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40).
