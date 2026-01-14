Агент Адольфа Гайча подтвердил, что ЦСКА расторг контракт с аргентинским нападающим

Агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего Адольфо Гайча, рассказал, что московский ЦСКА расторг контракт с футболистом.

«Все документы уже подписаны с «Крыльями Советов». Мы также расторгли контракт и с ЦСКА, клуб отпустил футболиста. ЦСКА — отличная команда.

Что касается «Эстудиантес», вчера мне звонили из Аргентины. Может, сегодня вечером закроем сделку», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее самарские «Крылья Советов» сообщили, что договорились с ЦСКА о прекращении арендного соглашения по нападающему. Адольфо Гайч выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с августа 2025 года.