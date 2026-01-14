Спортивный директор «Спартака» Кахигао поприветствовал нового главного тренера Карседо

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао обратился с приветственным словом к новому главному тренеру Хуану Карседо.

«Очень важный день для «Спартака», мы приветствуем нового тренера — Хуана Карлоса Карседо. Он пришёл к нам из «Пафоса», где у него был успешный период. Мы знакомы друг с другом давно, у нас хорошие отношения. Мы вместе работали в «Арсенале». Добро пожаловать в семью, Хуан Карлос!» — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо 5 января 2026 года. Ранее 52-летний испанский тренер возглавлял кипрский «Пафос».