Карседо рассказал, как изменился со времён работы в «Спартаке» в штабе Эмери

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, как изменился со времён работы в московском клубе в штабе Унаи Эмери.

— Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство клуба, Фрэнсиса Кахигао. Спасибо всем болельщикам и журналистам, которые сюда пришли.

— Болельщики помнят вас как члена штаба Эмери 13 лет назад. Как вы изменились за 13 лет? Как опишете себя как тренера?

— Работа с Эмери повлияла на меня сильно, что-то взял у него. Но я Хуан Карлос Карседо, у меня есть своё видение. Хочу ставить привлекательный футбол. Хочу много работать, понимаю, в каком клубе я нахожусь, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.