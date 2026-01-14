Скидки
Хуан Карседо считает, что «Спартаку» стоит сфокусироваться на нынешнем составе

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, как должен выглядеть состав красно-белых во второй части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. После 18 туров чемпионата России «Спартак», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.

— Обсуждали ли вы с Кахигао, как должен выглядеть состав во второй части сезона?
— Я посмотрел все игры «Спартака» в первой части чемпионата. Главное — сфокусироваться на том составе, который есть у нас сейчас. Все футболисты могут действовать лучше, играть лучше. Мы должны улучшить наше положение в таблице, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

