Хуан Карседо вспомнил работу с Артёмом Дзюбой в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо вспомнил работу с форвардом Артёмом Дзюбой в московском клубе. Специалист входил в тренерский штаб Унаи Эмери в 2012 году в роли ассистента главного тренера. В тот же период за красно-белых выступал и нападающий.

— В интервью клубному медиа вы сказали, что помните Артёма Реброва. А помните ли вы другого Артёма — Дзюбу? Удивлены, что он до сих пор играет?

— Дзюба — большой игрок. Он был важен для «Спартака», для сборной России. Могу сказать про него только хорошие слова, увидимся с ним во второй части сезона, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.