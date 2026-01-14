Скидки
Хуан Карседо выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо обратился к болельщикам красно-белых. Испанский специалист возглавил «Спартак» в январе этого года, прежде он работал в «Пафосе».

— Что скажете нашим болельщикам?
— Самое главное для нас — сделать так, чтобы вы гордились командой. Мы будем биться ради вас. Знаем, как много значит для вас «Спартак». И постараемся донести до игроков, до всех в клубе, что в ближайшие годы нам необходим успех, необходимы трофеи. Сделаем для этого всё, поверьте мне, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

После 18 туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.

